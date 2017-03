Helft minder inbraken in Den Helder

DEN HELDER - Het aantal inbraken is in de hele Noordkop de afgelopen jaren sterk gedaald. Landelijk lag de daling op veertig procent, in deze regio was de daling veel scherper.

Door Michiel Snikm.snik@hollandmediacombinatie.nl - 1-3-2017, 18:15 (Update 1-3-2017, 18:16)

In Den Helder werd in 2012 nog 270 keer ingebroken. Het afgelopen jaar werd de politie in deze stad 128 keer ingeschakeld na een woninginbraak, een daling van ruim vijftig procent. Dat blijkt uit de meest recente cijfers die gisteren door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bekend zijn gemaakt....