Kleine criminelen maken zich nuttig

Foto HMC/Ronald den Boer Jonge werklozen knappen Fort Dirksz Admiraal op.

DEN HELDER - Ze waakten tegen piraten, deden dienst in Cambodja of Afghanistan. Nu gaan de (oud-)mariniers in Den Helder ’lastig volk’ en kleine criminelen leren hoe je met beter gedrag en dito mentaliteit verder komt in de maatschappij.

Door Ronald den Boer - 1-3-2017, 16:55 (Update 1-3-2017, 17:26)

Daartoe werd woensdagmiddag op Fort Dirksz Admiraal het startsein gegeven voor het project Vinkebrug. Dat behelst jonge werklozen, die hetzij door een psychische, hetzij door een criminele achtergrond geen kans maken op een baan, in het gareel te krijgen.

Dat betekent: sporten, op tijd op het werk komen, gezag aanvaarden, samenwerken, initiatief tonen. De stichting Herstelling heeft hiervoor (oud-)marinemensen aangezocht die goed met mensen kunnen omgaan, vertrouwen wekken en tegelijk respect afdwingen.

Den Helder is na Amsterdam en Rotterdam de derde gemeente die met Vinkebrug in zee gaat. Veel instanties werken daarbij samen, zoals gemeente, Koninklijke Marine, wijkagenten, Veiligheidshuis en de stichting Stelling Den Helder, die de vestingwerken in de marinestad beheert.

Een handvol jongeren is inmiddels begonnen met het opknappen van de voormalige paardenstallen op Fort Dirksz Admiraal. Maar ze zullen ook veel sporten en, op de marinehaven, leren samen te werken en leiderschap te kweken.

De werkwijze van Vinkebrug is onorthodox en deelname voor jongeren niet vrijblijvend, zegt wethouder Pieter Kos desgevraagd. ,,We zoeken, via het Veiligheidshuis en afdeling sociaal domein, mensen die in aanmerking komen. Wie volgens ons geschikt is maar geen zin heeft, loopt het risico op zijn uitkering gekort te worden.’’

Dat geldt ook voor het aanleren van beter gedrag. De mentoren proberen dat zoveel mogelijk goedschiks en met overredingskracht, maar wie stelselmatig de boel saboteert of zelfs in z’n geheel deserteert loopt evenzeer kans gekort te worden.