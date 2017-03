Kinderboerderij nog steeds dicht

Foto Nico Volkerts Bezoekers komen voor een gesloten hek.

DEN BURG - De kinderboerderij in Den Burg staat te popelen om weer open te gaan. Maar doordat maatregelen vanwege uitbraak van vogelgriep nog altijd van kracht zijn, blijft de poort voorlopig dicht.

Door Leo Blankredactie.hc@nhd.nl - 1-3-2017, 16:16 (Update 1-3-2017, 16:16)

Texel was eind vorig jaar een van plekken waar het dodelijke H5N8-virus de kop opstak. In polder Waalenburg werden 450 dode watervogels als eenden en smienten aangetroffen.

Het wandelgebied door dit natuurgebied werd door Natuurmonumenten afgesloten. Op het eiland werden meer voorzorgsmaatregelen genomen om verspreiding tegen te gaan. Zeehondenopvang Ecomare stopte met opvang van dode en verzwakte watervogels.

Woordvoerder Caspar Itz van het ministerie van economische zaken laat weten dat er nog altijd een ’substantieel’ risico bestaat op uitbraak van het virus. Van intrekken van maatregelen is voorlopig geen sprake. Zo geldt er nog steeds een ophokplicht voor pluimveebedrijven.

Kinderboerderij

Bij de kinderboerderij aan aan het Paelwerck in Den Burg is de poort nog altijd dicht. ,,Heel vervelend”, aldus vrijwilliger Jan van Rossum, ,,Mensen denken dat we weer open zijn, maar mogen dan niet naar binnen.”

Medewerkers moeten iedere dag hygiënemaatregelen nemen om besmetting te voorkomen. Laarzen bijvoorbeeld worden niet buiten het terrein gedragen. De kinderboerderij loopt geen inkomsten mis. De toegang is gratis. Maar in de zomer worden donaties ontvangen van bezoekers. ,,Hopelijk zijn we dan open”, zegt Van Rossum.

Bij Ecomare worden dode en verzwakte watervogels weer mondjesmaat opgevangen, aldus hoofd dierverzorging Mariëtte Smit. ,,Maar we moedigen mensen niet aan dieren bij ons te brengen.”

Natuurmonumenten heeft het wandelpad door Waalenburg vrijgegeven. Wandelaars worden, aldus woordvoerder Lauren Vriens, tot 15 april weer toegelaten. Dan breekt het broedseizoen aan.