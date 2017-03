Docenten Triade geven concert

Foto Gerard Krol Muziekdocenten poseren na een gezamenlijk optreden.

In het voormalig theater aan het Bernhardplein doen de docenten van Triade in augustus 2015 het licht uit na het allerlaatste concert op het podium te hebben gegeven. ,,Het was een geweldig concert’’, herinnert Cees Dito, docent en coördinator muziek van Triade, zich. ,,Het zogenaamde ’Licht-uitconcert’. Fantastisch was het! Daarom vonden wij het nu wel weer tijd voor een nieuw docentenconcert.’’

Door Monique Trijsburg - 1-3-2017, 15:26 (Update 1-3-2017, 15:26)

Exclusief

Op zondag 5 maart is het zover. Daar waar docenten normaliter slechts optreden tijdens een kerst- en eindejaarconcert of een...