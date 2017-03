Snel verdiend: 10.000 euro in een uurtje

Foto HOLLAND MEDIA COMBINATIE/Hedzer Faber Anton en Vivian Berckx zijn ingenomen met de nieuwe blauwe zone, al wisten zij ook niet dat die nu al in ging. Bekijk Fotoserie

DEN HELDER - Op de eerste dag dat de blauwe zone is ingevoerd in de Helderse binnenstad is dat nog lang niet voor iedereen duidelijk.

Door Hedzer Faber - 1-3-2017, 14:00 (Update 1-3-2017, 14:57)

„Ho meneer, ik zie u schrijven...” Jerney van Dijk (33) komt in een drafje aangesneld als ze de verslaggever ziet staan met een blocnote voor haar Seat Arosa op het Julianaplein. „Krijg ik nu een boete?”

Nee, dat niet. Maar ze zou er wel een kunnen krijgen, want per vandaag - woensdag 1 maart - is de hele...