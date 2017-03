TEDxDenHelder ook op YouTube te zien

Archieffoto George Stoekenbroek Pierre Nivière ontwikkelde een 3D-printer die aangedreven wordt als je erop fietst. Hij vertelde hierover tijdens TEDxDenHelder.

DEN HELDER - De opnames van de speeches tijdens TEDxDenHelder op 13 februari zijn nu ook via YouTube terug te kijken.

Door Bo-Anne van Egmond - 1-3-2017, 11:46 (Update 1-3-2017, 11:49)

De video’s zijn te zien op het kanaal TEDxTalks of via Facebook.

Ruim twintig sprekers deden maandag 13 februari De Kampanje aan. Zij vertelden vanaf het hoofdpodium aan het luisterend publiek inspirerende verhalen, die aanzetten tot denken. Wie niet bij het evenement aanwezig kon zijn óf nog eens een bijdrage wil terugluisteren, kan dit dus doen via YouTube. Het merendeel van de toespraken is in het Engels.

Voorzitter Edwin Stolk van TEDxDenHelder vertelde al eerder dat hij voornemens is om het evenement volgend jaar weer in Den Helder te organiseren, vanwege het grote succes. TEDxDenHelder was nagenoeg uitverkocht en de organisatie kreeg lovende reacties.

Alkmaar

Dankzij dit succes is Stolk met het team gevraagd om ook TEDx naar Alkmaar te halen. ,,Ik weet nog niet hoe we dat precies gaan doen’’, zegt Stolk. ,,Misschien het ene jaar Den Helder en het andere jaar Alkmaar. Of dat je Den Helder in februari doet en Alkmaar in het najaar. Het moet in ieder geval niet tegelijkertijd plaatsvinden, of vlak na elkaar.’’

Volgens Stolk is het goed als ook Alkmaar een eigen evenement krijgt: ,,We moeten ervoor zorgen dat we van elkaar inzien dat we alleen met elkaar een sterkere regio kunnen maken.’’