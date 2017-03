Vijf jongeren in Den Helder beboet om alcohol

DEN HELDER - Handhavers hebben vorige week vijf jongeren onder de 18 jaar betrapt met alcohol in de openbare ruimte. Dat heeft de gemeente woensdag bekend gemaakt.

Door Bo-Anne van Egmond - 1-3-2017, 11:19 (Update 1-3-2017, 11:19)

De jongeren kregen een proces-verbaal en een verwijzing naar bureau HALT. De ouders zijn in kennis gesteld.

Op donderdagavond 23 februari troffen de handhavers van de gemeente twee jongeren, van respectievelijk 15 en 16 jaar oud, op Willemsoord aan die alcohol dronken. Daarnaast vond een van hen het nodig om tegen de gevel van de ijssalon te urineren. Verder gooiden zij na het nuttigen van de drank hun blikje op de grond.

Op zaterdagavond 25 februari zagen handhavers drie jongeren in de Marsdiepstraat staan met een krat bier. Na controle bleken de jongeren 16 en 17 jaar oud. Aangezien zij de drank nog niet hadden aangeraakt, werd volstaan met een waarschuwing en een telefoontje naar de ouders.

Sinds 1 januari 2014 mogen jongeren onder de 18 jaar geen alcoholhoudende drank drinken of in bezit hebben op openbare plaatsen. Als zij dat wel doen riskeren zij een boete of een doorverwijzing naar bureau HALT.