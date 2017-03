Man (29) uit Den Helder bedreigt agenten met de dood bij aanhouding

Foto: ANP

DEN HELDER - Een 29-jarige man is dinsdagmiddag opgepakt in zijn woning in Den Helder, omdat hij nog een gevangenisstraf moet uitzitten. Bij zijn aanhouding bedreigde de man de agenten met de dood.

Door Internetredactie - 1-3-2017, 10:43 (Update 1-3-2017, 11:39)

In december vorig jaar werd de twintiger veroordeeld tot een celstraf van twintig dagen. Hij krijgt er een proces-verbaal bij, wegens bedreiging.