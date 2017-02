Blauwe zone Den Helder verwarrend

DEN HELDER - Het nieuwe parkeerbeleid in het centrum van Den Helder leidt tot verwarring bij bewoners en ondernemers. Het beleid gaat woensdag 1 maart in.

Door Marischka de Jager - 28-2-2017, 17:24 (Update 28-2-2017, 17:33)

De blauwe zones waar maximaal twee uur geparkeerd mag worden, zijn nog lang niet overal zichtbaar. Wel met verkeersborden maar niet met blauwe lijnen langs parkeervakken of stoepranden. ,,Door het slechte weer hebben we het aanbrengen van blauwe lijnen moeten uitstellen’’, meldt gemeentewoordvoerder Remko van de Belt desgevraagd. ,,De verkeersborden geven de nieuwe maatregel aan, de blauwe strepen zijn slechts ter verduidelijking.’’ In de Sluisdijkstraat zijn wel blauwe lijnen aangebracht. Bewoners en ondernemers kunnen twee parkeervergunningen aanvragen.