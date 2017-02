Van der Sijs directeur Marinemuseum

DEN HELDER - Paul van der Sijs is de opvolger van Harry de Bles als directeur van het Marinemuseum.

Door Arie Booy - 28-2-2017, 16:09 (Update 28-2-2017, 16:09)

De benoeming gaat in per 1 mei. Van der Sijs (1961) was de afgelopen elf jaar als Hoofd Exploitatie en plaatsvervangend directeur werkzaam in Het Spoorwegmuseum te Utrecht. Daarnaast was hij als museaal adviseur betrokken bij het Eindhovenmuseum en is hij commissaris van Dierenpark Amersfoort. Als freelancer was hij betrokken bij de organisatie van diverse grote nautische evenementen zoals Sail Amsterdam, Den Helder, Vlissingen en Delfsail, de Volvo Ocean Race en Sail Royal Greenwich.

Na zijn opleiding aan de Hogeschool voor Toerisme is Van der Sijs zijn carrière begonnen bij Canal Bike, waar hij in 2004 na 16 jaar als adjunct-directeur afscheid nam. Algemeen directeur Paul van Vlijmen van de Defensiemusea kent Van der Sijs goed, want hij was voorheen directeur van Het Spoorwegmuseum. Van Vlijmen spreekt de verwachting uit dat de nieuwe vestigingsdirecteur het Marinemuseum ’krachtdadig zal leiden op de weg naar een nieuwe toekomst’. Er zijn 18 medewerkers en 150 vrijwilligers bij het Marinemuseum.