Hemarkt Den Helder zaterdag voor laatste keer open

DEN HELDER - De Hemarkt, outlet van de Hema, is komende zaterdag voor het laatst geopend.

Door Marischka de Jager - 28-2-2017, 14:01 (Update 28-2-2017, 14:01)

De outlet was sinds 22 juli gevestigd in het voormalige pand van V&D aan de Beatrixstraat. Er was altijd al sprake van dat de outlet tijdelijk zou zijn.