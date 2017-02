OM wil 122.000 euro van jonge Texelse drugshandelaar

DEN HELDER - Pas twintig is hij, Texelaar Mees R.. Toch verdenkt het Openbaar Ministerie hem van een belangrijke, sturende rol in een Helders-Texels verbond van drugsdealers.

Door Hedzer Faber - 28-2-2017, 11:30 (Update 28-2-2017, 11:42)

Het OM vordert 122.058 euro van hem. Dat is geld dat hij zou hebben verdiend met de handel in drugs in een netwerk waar ook verdachten Francisca B. (33) en Martin H. (34) - beiden uit Den Helder - deel van uit zouden maken.

Dinsdag diende een proformazitting in hun zaak bij de rechtbank in Alkmaar. Strafpleiter Marco Berbee deed nog zijn best om zijn Texelse cliënt tot aan de inhoudelijke behandeling van de zaak op vrije voeten te krijgen, maar daar wilde de rechtbank niet aan. Het maatschappelijk belang is groter dan zijn persoonlijke, aldus de rechtbankvoorzitter. De reclassering en een psycholoog schatten de kans dat hij weer de fout in gaat, in als 'hoog'.

Justitie verdenkt de drie verdachten ervan dat zij deel uitmaakten van een omvangrijk drugsnetwerk, dat van alle markten thuis was. Ze zouden hebben gehandeld in cocaïne, ghb, MDMA, amfetaminen, wiet en hasj. De inhoudelijke behandeling vindt plaats op 24 mei. Daar is de hele dag voor uitgetrokken. Tijdens een vorige proformazitting liet de officier van justitie doorschemeren meer aanhoudingen niet uit te sluiten. De zaken van eventuele nieuwe verdachten worden apart van deze behandeld.