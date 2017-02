Nog altijd ’de baas van de speeltuin’

Foto George Stoekenbroek ’De baas van de speeltuin’, Jan Kamerman.

DEN HELDER - Ooit stond oud-bestuurslid van Wijkvereniging Boatex Jan Kamerman aan de deur om de contributie te innen voor de vereniging. Een paar kleine kinderen staken hun hoofd om de deur en zeiden ’Dat is de baas van de speeltuin!’. Want Kamerman is samen met het Boatexbestuur de kartrekker geweest van een speeltuin bij Pluto, vlak voor zijn deur. En daarom wordt hij ook wel ’de conciërge van de speeltuin’ genoemd.

Door Bo-Anne van Egmond b.van.egmond@hollandmediacombinatie.nl - 28-2-2017, 11:06 (Update 28-2-2017, 11:06)

Al bijna 26 jaar woont Kamerman in Boatex. Hij koos...