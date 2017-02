Langs in schrijverscafé vol regionaal talent

Archieffoto George Stoekenbroek Janny de Heer en oeuvre.

JULIANADORP - Wie graag eens wil praten met een of meer regionale schrijvers kan aanstaande zaterdag 4 maart terecht in boekhandel Plukker in Schagen.

Door Petra Bies - 28-2-2017, 10:46 (Update 28-2-2017, 10:46)

Tussen 14.30 en 16.30 uur zitten Janny de Heer uit Julianadorp en haar collega’s Eugeen Hoekstra, Karel Numan en Marion van de Coolwijk in het Cultuurcafé in de winkel klaar om met publiek te praten over hun werk en te signeren. De entree is gratis en aanmelden hoeft niet.

De Heer schreef meerdere romans, waaronder ’De Barones’ over een vrouwenleven in het naoorlogse Nederland. De andere auteurs schrijven thrillers en historische werken.