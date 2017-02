Bultrug blijft plakken in Helderse marinehaven

DEN HELDER - De bultrug heeft het naar z'n zin in de Helderse marinehaven. Ook dinsdagochtend wordt het zoogdier weer gespot.

Door Bo-Anne van Egmond - 28-2-2017, 10:22 (Update 28-2-2017, 10:29)

In januari werd ook een bultrug gesignaleerd bij Egmond en Castricum. Of het om hetzelfde dier gaat, is nog niet duidelijk volgens Annemarie van den Berg van SOS Dolfijn.

,,We hebben wel sterke aanwijzingen, op basis van uiterlijke kenmerken. Een vlekje hier, een vlekje daar. Het is ook heel moeilijk om een goede lengteschatting te maken, omdat je meestal maar eenderde van het dier ziet. Maar naar schatting is hij negen meter, de bultrug bij Egmond was ook om en nabij tien meter.''

Van den Berg zegt dat vastgesteld kan worden dat het niet om een volwassen dier gaat. ,,Die worden wel vijftien tot achttien meter. Maar het is ook geen baby, hij is niet volledig moederafhankelijk.''

SOS Dolfijn blijft het dier goed in de gaten houden. ,,Vooralsnog zwemt hij goed, er is geen reden tot paniek. Hoewel het natuurlijk niet hoort.''