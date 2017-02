Spotters op zoek naar bultrug in Den Helder [video]

DEN HELDER - In de haven van Den Helder zwom maandag een heuse bultrugwalvis. Enkele spotters kwamen naar de haven om het dier te zien.

Hun geduld werd wel op de proef gesteld, want het dier was veel onder water. En omdat de walvis in de marinehaven zwom, waren er maar weinig plaatsen vanwaar hij te spotten was voor buitenstaanders. Bekijk de video!