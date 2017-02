’Begraafplaats huisdieren kan ook elders in Den Helder’

DEN HELDER - Een dierenbegraafplaats hoeft niet perse op de Algemene Begraafplaats in Huisduinen te komen. Dat is het antwoord van dierwelzijnswethouder Odd Wagner op de motie van Fractie Vermooten, Vrije Socialisten en CDA.

Door Delano Weltevreden - 27-2-2017, 22:02 (Update 27-2-2017, 22:02)

Vermooten, initiatiefnemer van de motie, wil dat het college de gemeenteraad dit jaar nog een voorstel voorlegt voor een dierenbegraafplaats op de Algemene Begraafplaats.

Volgens de indieners is er op de begraafplaats grond die niet wordt gebruikt en die de gemeente financieel niets oplevert. De begraafplaats voor huisdieren moet ’van bescheiden omvang’ zijn en moet duidelijk zijn afgebakend. ,,Wij zeggen met nadruk huisdieren’’, aldus Vermooten maandagavond. ,,De begraafplaats is niet bedoeld voor koeien en paarden.’’

Hij heeft gemerkt dat in de stad grote behoefte is aan zo’n voorziening. ,,Nadat in de krant een artikel stond over dit idee, heb ik binnen veertien uur meer dan honderd steunbetuigingen ontvangen.’’

De fractievoorzitter van FV wijst er op dat veel mensen hun huisdier beschouwen als onderdeel van het gezin. ,,Er zijn mensen die het begraven van hun huisdier in het testament hebben opgenomen. Als een huisdier sterft is dat een emotionele gebeurtenis, met name voor kinderen en ouderen. Het bezoeken van het graf van het huisdier helpt mensen bij hun rouwproces. De dichtstbijzijnde dierenbegraafplaats ligt in Berkhout. Dat bezoek aan het graf wordt makkelijker als de begraafplaats in de directe omgeving ligt.’’

Wethouder Wagner vindt dat de drie fracties het college met de motie te veel beperkingen opleggen. Daarmee verkleinen zij de kans van slagen. ,,In de motie staat duidelijk dat het op de Algemene Begraafplaats moet komen. Stel dat uit het onderzoek blijkt dat het daar niet kan, omdat het stuit op bezwaren van andere gebruikers. Dan heb je, als je uitgaat van deze motie, geen andere opties. Daarom heb ik de fracties gevraagd om de motie aan te houden en het college de gelegenheid te geven te onderzoeken of die dierenbegraafplaats ergens in Den Helder kan komen. Het college gaat er serieus mee aan de slag.’’