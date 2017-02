Appartementen Den Burg bron van twisten

Foto Evalien Weterings Seniorencomplex Woonstede Nesland in Den Burg is slechts gedeeltelijk afgebouwd. Dat heeft geleid tot een rechtszaak.

DEN BURG - Woonstede Nesland in Den Burg is opnieuw inzet van een diepgaand juridisch geschil. Bouwbedrijf Duin uit het dorp eist via de rechter 250.000 euro van de bewoners omdat het seniorencomplex niet wordt afgebouwd. Ouderenpartij Noord-Holland wil van gedeputeerde staten opheldering over enkele tonnen aan subsidies die in het project zijn gestoken.

Door Leo Blankredactie.hc@nhd.nl - 27-2-2017, 17:07 (Update 27-2-2017, 17:09)

Al sinds de start van het woonproject in 2012 doen zich problemen voor. Via Collectief Particulier Opdrachtgeverschap verleende de maatschap Woonstede Nesland de bouwopdracht aan Duin. In de...