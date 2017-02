Eigen kledinglijn voor KopGroep Bibliotheken

Foto George Stoekenbroek Bibliotheekmedewerkers in de bedrijfskleding. Uiterst links Ilonka Teeuwen en naast haar Willy de Greef.

DEN HELDER - Hoe knoop je een sjaal? Het personeel van KopGroep Bibliotheken kent sinds het vrolijke ’knoopcollege’ van maandagochtend de fijne kneepjes. De goudgele sjaal hoort bij de outfits waarmee het personeel voortaan voor het publiek direct herkenbaar is.

Door Petra Biesp.bies@hollandmediacombinatie.nl - 27-2-2017, 15:09 (Update 27-2-2017, 15:09)

Het is voor het eerst in het lange bestaan van de bibliotheek dat er bedrijfskleding uit de kast komt. „Niet opgelegd door de directeur die vindt dat we in een pakje moeten rondlopen”, onderstrepen personeelsleden Willy de Greef en Ilonka Teeuwen graag....