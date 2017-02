Steeds meer bultruggen bij de kust verwacht

Archieffoto Onderzoekster Lonneke IJsseldijk bij sectie op een bruinvis. Bekijk Fotoserie

DEN HELDER - Het is een bijzonder beeld: een meterslange bultrugwalvis, zomaar in de bewoonde wereld. Maar toch niet verwonderlijk, alsdus walvisexpert Lonneke IJsseldijk uit Tuitjenhorn.

Door Hedzer Faber - 27-2-2017, 14:02 (Update 27-2-2017, 14:02)

Sterker: IJsseldijk - verbonden aan de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht - voorspelt dat deze tot dertig ton wegende giganten zich vaker dicht bij de kust laten zien. IJsseldijk: ,,Mensen denken al snel: ai, dat is niet goed, als een bultrug zo dichtbij komt. Maar het is geen ongewoon gedrag. Bultruggen zijn waar vis is...