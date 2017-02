Met suikerziekte 150 kilometer fietsen tegen suikerziekte

Foto René Pop Pelle van Onzen en Dennis en Joost Hoogenbosch kijken uit naar de Joop Zoetemelk Classic in Leiden.

DEN BURG - Joost Hoogenbosch (37) en Pelle van Onzen (14) stappen op zaterdag 18 maart op de racefiets om zichzelf 150 kilometer af te beulen voor het goede doel. Beide Texelaars rijden zich in het zweet om geld op te halen voor verder onderzoek naar diabetes oftewel suikerziekte.

Voor de sportieve Hoogenbosch is het na vorig jaar de tweede keer dat hij aan de start verschijnt van de jaarlijkse Joop Zoetemelk Classic in Leiden. ,,Toen reed ik 1500 euro bij elkaar. Nu lag het streefbedrag op 3000 euro. Maar we zitten nu al op 5000 euro.”

Zijn dagelijkse leven en dat van fietsmaat Pelle wordt deels getekend door diabetes type 1. Bij Dennis, de zesjarige zoon van Joost, werd de ziekte twee jaar geleden vastgesteld.

Pelle wist al een jaar eerder dat hij waarschijnlijk zijn hele leven met een verstoorde bloedsuikerspiegel kampt. Zijn afweersysteem vernietigt cellen die het hormoon insuline aanmaken. Pelle moet voortdurend zijn bloedsuiker meten, insuline in zijn been spuiten of een pompje dragen dat druppels in zijn lichaam inbrengt.

,,Ik had steeds dorst, moest vaak plassen en was heel moe”, herinnert Pelle zich de symptonen. In het ziekenhuis werd een bloedsuikerwaarde van maar liefst 40 vastgesteld, waar de kritische grenzen liggen tussen 4 en 8. ,,Ik balanceerde op het randje van een coma”, besefte de havo3-leerling van De Hogeberg zich.

Hij en Dennis moeten bij iedere hap controleren hoe het met hun bloedsuikerspiegel zit en hoeveel insuline moet worden aangevuld. Waar Pelle dat zelf in de gaten houdt, zijn het bij de zesjarige Dennis zijn ouders die de vinger aan de pols houden.

Vader Joost: ,,Mijn vrouw en ik runnen twee restaurants: Catharinehoeve en Strandpaviljoen Vijftien. Zij is gestopt vanwege de ziekte van Dennis. Enkele keren per dag gaat ze naar zijn school om zijn bloedsuikerwaarde te controleren. Dat moet ook ’s nachts en als hij naar partijtjes gaat. Zijn waarde schommelt sterk. Het is topsport om die op het gewenste peil te houden.”

Maar denk niet dat de jongens als zielige vogeltjes thuis zitten. Pelle fietst wekelijks vele kilometers bij Wielersport Texel en is gek op mountainbiken. Dennis houdt van voetballen en zwemmen. Vorig jaar stond hij zelfs op het ereschavot in Petten tijdens een wielerwedstrijd waar hij als derde finishte.

Pelle is sinds kort ’chef-afwas’ in de keuken van Strandpaviljoen Vijftien. Horeca-ondernemer Joost, fanatiek lid van Wielersport Texel, wist zijn jongste medewerker al snel te porren voor deelname aan de Joop Zoetemelk Classic in Leiden. Daar komen jaarlijks duizenden wielrenners aan de start voor een rit van 150 kilometer door het Groene Hart.

Joost: ,,Oud-tourwinnaar Joop Zoetemelk lost het startschot. Ook rijdt hij een deel van de route mee. Pelle en ik trainen samen op Texel. We hopen het parcours binnen zes uur af te leggen. We nemen eten en drinken mee voor onderweg. Om de vijftig kilometer is een verzorgingspunt. Dat moet goed komen.”

Het goede doel waarvoor ze op de pedalen staan geeft het Texelse duo extra motivatie voor 18 maart, verzekert Joost Hoogenbosch: ,,Eerder deze maand haalden we met een drukbezocht benefietdiner 3750 euro op. De teller loopt door tot de Joop Zoetemelk Classic. Het geld is heel hard nodig. Na dit jaar gaan we zeker door met acties.”