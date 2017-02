Waarschijnlijk bultrug gespot in haven Den Helder

DEN HELDER - Op social media wordt gerept van een bultrug in de haven van Den Helder.

Door Hedzer Faber - 27-2-2017, 10:10 (Update 27-2-2017, 10:21)

Er worden foto's gedeeld van de rug van een walvisachtige bij een marineschip. Er is nog niet bevestigd of dit inderdaad om een bultrug gaat. Volgens het Texelse instituut is Ecomare is dit wel waarschijnlijk. ,,Het dier lijkt niet zo groot, maar het is maar een klein deel van de rug dat in beeld is.''

De hoop is dat het dier zelf de havenmond weer weet te vinden. Ecomare roept op om het dier met rust te laten en zeker niet met bootjes te benaderen.