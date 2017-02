Bevestigd: bultrug gespot in haven Den Helder [video]

DEN HELDER - Op social media wordt gerept van een bultrug in de haven van Den Helder. Update 10.30 uur: het gaat inderdaad om een bultrugwalvis, bevestigt SOS Dolfijn.

Door Hedzer Faber - 27-2-2017, 10:10 (Update 27-2-2017, 11:51)

Volgens die instantie vertoont de walvis normaal gedrag. De hoop is dat het dier zelf de havenmond weer weet te vinden. Het Texelse instituut Ecomare en SOS Dolfijn roepen op om de bultrug met rust te laten en zeker niet met bootjes te benaderen. Woordvoerster Henriëtte de Waal: ,,Mogelijk is deze walvis achter vis aangezwommen de haven in. Zolang het dier niet gestoord wordt, is er een goede kans dat hij er zelf ook weer uit zwemt.''

Enkele spotters hebben zich maandagochtend in de Helderse haven gemeld. Hun geduld wordt wel op de proef gesteld, want het dier is veel onder water. En omdat de walvis in de marinehaven zwemt, zijn er maar weinig plaatsen vanwaar hij te spotten is voor buitenstaanders. Voor wie zijn geluk wil beproeven: vanaf de parkeerplaats van de Tesohaven en de stoep voor het KIM is hij nu en dan te zien.

Eerder deze maand werd ook een bultrug waargenomen voor de kust van Egmond aan Zee. Sinds 2003 worden deze grote walvissen vaker waargenomen in Nederlandse kustwateren. Volwassen bultrugwalvissen kunnen tot zestien meter lang worden en wel dertig ton wegen.

In 2012 werd bultrug Johanna (of Johannes) wereldnieuws. Dat dier spoelde aan op de zandplaat Razende Bol tussen Den Helder en Texel en overleed daar, alle reddingsacties ten spijt.

Videobeelden zijn van Marcel Mulder