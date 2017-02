Waaienburg bewijst weer eens te kunnen feesten

Foto’s George Stoekenbroek De One Two Trio Kindershow zetten evenementencentrum Quelderduyn, voor even omgedoopt in Bastion Pierre, op z’n kop. Bekijk Fotoserie

DEN HELDER - Alaaf! Ook bij het kindercarnaval mag de polonaise natuurlijk niet ontbreken. Enthousiast sluiten de kinderen aan in een volle Quelderduyn, voor even omgedoopt in Bastion Pierre.

Door Carina Gutker - 26-2-2017, 20:53 (Update 26-2-2017, 20:53)

Sommigen hebben veel werk gemaakt van hun outfit. Zo is de 10-jarige Benny Schoonhoven verkleed als zakenman. Een getekende baard met snorretje maken de uitdossing compleet. ,,Ik wist eerst niet wat dit was. Mijn moeder heeft het voor me gekocht.’’ De 6-jarige Lizzy Demoitie is met haar roze pruik het evenbeeld van Bobby,...