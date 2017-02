Drankrijder aangehouden na aanrijding in Den Helder

Foto: DNP.NU/Patrick de Jong Bekijk Fotoserie

DEN HELDER - Een automobilist is in de nacht van zaterdag op zondag omstreeks 2.45 uur tegen een geparkeerde auto aangereden op de Polderweg in Den Helder. De man is aangehouden voor rijden onder invloed.

Een medepassagier is in een ambulance onderzocht en vervolgens door de politie naar huis gebracht. Beide auto’s liepen flinke schade op.

Aanrijding op Schootenweg

Agenten ter plaatse wisten te vertellen dat er een kwartier eerder een aanrijding met een voetganger had plaatsgevonden. Omstreeks 2.30 is een auto over de voet van een voetganger op de Schootenweg gereden, eveneens in Den Helder. Het slachtoffer is met letsel aan zijn voet naar het ziekenhuis gebracht. Onderzocht wordt of de automobilist ook bij dit ongeluk betrokken is geweest.