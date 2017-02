Prins Jan I is de baas over de stad Waaienburg

Foto Peter de Vrij Burgemeester Koen Schuiling (links) overhandigt de sleutel van Waaienburg aan prins Jan I.

DEN HELDER - Er is lang naar uitgekeken, maar voor de vele honderden feestgangers barstte zaterdagavond in een uitverkocht Bastion Pierre in Den Helder het carnaval los. Prins Jan I opende het 55e carnaval nadat burgemeester Koen Schuiling, bijgestaan door wethouders Trees van der Paard, Edwin Krijns en Odd Wagner en leden van de gemeenteraad, de sleutel van de stad had overhandigd. Daarmee zwaait de prins voor drie dagen de scepter over Waaienburg, zoals Den Helder tijdens carnaval wordt genoemd.

Door Carina Gutker - 25-2-2017, 21:15 (Update 25-2-2017, 21:26)

Sport- en evenementencentrum Quelderduijn is ook dit jaar weer omgetoverd tot het grootste feestpaleis van Den Helder en omgeving. Er zijn meerdere zalen gecreëerd, in elke zaal muziek, een bar om een drankje te bestellen, en een hoek waar men kan eten. Verkleed als de meest uiteenlopende types kwamen vele inwoners van Den Helder en de regio voor een feestelijke carnavalsavond. De polonaise werd direct na de opening ingezet.

Zondagmiddag is de Troonzaal van Bastion Pierre gereserveerd voor de kinderen van Waaienburg, met als speciaal optreden De One Two Trio Kindershow. Ook clown Dombo is aanwezig om met zijn ballonnen de mooiste creaties te maken. Daarnaast zijn er allerlei behendigheidspelen te doen en is er een springkussen. Voor ouders en grootouders is de Waaienburger discozaal gereserveerd, waar de Binnenband zal zorgen voor muzikale begeleiding.

De Krabbetukkers sluiten het 55e seizoen maandagavond af, met de befaamde Snipperavond. Hiervoor zijn nog een beperkt aantal kaarten te koop. Kaarten zijn verkrijgbaar bij Bruna in de SchootenPlaza en Julianadorp. De kaarten kosten 20 euro in de voorverkoop en aan de deur 25 euro.