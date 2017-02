Eigenaar afgebrand autobedrijf: ’Speculeer niet over oorzaak’

Foto WFV Media / Marcel Winter

DEN BURG - De eigenaar van de Texelse Auto Centrale zit in zak en as nu zijn bedrijf aan het Schilderend in Den Burg vrijdagavond volledig is verwoest bij een brand. ,,Het is gewoon verschrikkelijk en je staat machteloos als zoiets gebeurt.’’

Door Carina Gutker - 25-2-2017, 17:39 (Update 25-2-2017, 17:47)

Dennis Raateland werkt bij het autobedrijf en doet namens de eigenaar het woord. Ze beleven alles als in een roes. ,,We zijn er tot vijf uur ’s nachts bij gebleven, hebben vervolgens een paar uurtjes geslapen en om elf uur stond de eerste expert weer voor de deur.’’

Over de oorzaak is nog niets bekend. ,,Ik vind het heel erg dat op de sociale media wordt gespeculeerd over de oorzaak. Doe dat niet en wacht het onderzoek af. Maandag komt de verzekeringsmaatschappij langs en dan kunnen we meer zeggen over de schade. Het is sowieso een ravage.’’