Texelse politie waarschuwt voor malafide klusjesmannen

DEN BURG - Op Texel hebben donderdag meerdere mensen aangifte gedaan van oplichting door zogenaamde ’travellers’. Dit zijn rondreizende klusjesmannen die hun diensten in eerste instantie goedkoop aanbieden, maar later ongevraagd meerwerk in rekening brengen.

Door Carina Gutker - 24-2-2017, 21:06 (Update 24-2-2017, 21:06)

Dat meldt de politie vrijdagavond op Facebook. Ze waarschuwt voor deze praktijken.

De klusjesmannen spreken doorgaans Engels met een Iers accent en verplaatsen zich vaak in bestelbusjes met Ierse of Engelse kentekenplaten. Hun diensten kunnen bestaan uit glazen wassen, gevel- en dakgoot reiniging, of tuinbestratingen.

’Goedkoop blijkt echter duurkoop wanneer er ongevraagd meerwerk in rekening wordt gebracht of de niet van de afgesproken kwaliteit blijkt te zijn’, aldus de politie. ’Verder kunnen de mannen op een intimiderende of zelfs agressieve manier de betaling afdwingen. Wij raden u aan om niet met deze mensen in zee te gaan en de politie te bellen wanneer u te maken krijgt met travellers.’