Grote brand in autobedrijf Den Burg

Foto: WFV Media/ Marcel Winter

DEN BURG - Momenteel woedt er een grote brand in een bedrijfspand aan de Schilderend in Den Burg.

Door Internetredactie - 24-2-2017, 18:59 (Update 24-2-2017, 19:09)

Of er nog mensen in het pand aanwezig waren en hoe de brand ontstond, is nog niet bekend.

Later meer.