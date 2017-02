’Mensen nemen vrij om klauwier te kunnen zien’

Foto George Stoekenbroek Tientallen vogelliefhebbers turen door hun camera’s en verrekijkers om de bruine klauwier te kunnen aanschouwen. Het dier trekt al een week vogelaars naar Den Helder.

DEN HELDER - Na bijna een week blijven vogelliefhebbers samenkomen in Den Helder voor de zeldzame bruine klauwier. Het dier werd zondag voor het eerst gespot in het Timorpark, voor de tweede keer in Nederland. In Europa zijn zo’n twintig waarnemingen bekend. Een paar jaar geleden werd de vogel ook al gezien in de Achterhoek.

Door Carina Gutker - 24-2-2017, 17:01 (Update 24-2-2017, 17:01)

,,Hier, moet je kijken.’’ De 56-jarige Ruud van Beusekom wenkt richting zijn fotocamera. ,,Je ziet het dier nu prachtig midden in beeld. Hij is zichzelf aan het...