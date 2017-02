Ex-wethouder Geurt Visser (Den Helder) vlogt over Pokémonjacht

Beeld: Youtube Bekijk Fotoserie

DEN HELDER - De grootste gekte over het smartphonespel Pokémon Go mag dan zijn weggeëbt, oud-wethouder Geurt Visser zit er nog middenin.

Door Hedzer Faber - 24-2-2017, 21:30 (Update 24-2-2017, 21:30)

Onder de naam ’Pokémon Records’ vlogt hij over zijn jacht op de imaginaire beesten. In de eerste drie afleveringen op Youtube doet hij de ’Pokémonhoofdstad’ van Nederland Kijkduin bij Scheveningen aan, maar ook Den Helder. Hij neemt de kijker mee, geeft deskundig commentaar en tips.

Charizard

De parkeerplaats bij het Marinemuseum is een plek waar voor Pokémonjagers genoeg te halen valt. In zijn vanuit de auto opgenomen video stuit Visser al snel op een ’Charizard’ en hij is hoorbaar opgetogen; ’gewoon in het wild!’. En met een paar trefzekere worpen voegt Geurt Visser het draakachtige beest bij zijn collectie.

Volgens de kenner is deze vuurpokémon namelijk een ’goeie handy, zullen we maar zeggen, met de nieuwe evoluties’.