Stelling: Eet meer schol

Archieffoto Een feestje op je bord met gebakken schol en beurre noisette.

DEN HELDER - Een kilo tong doet aan de Helderse visafslag om en nabij de 12,50. Maar die andere smakelijke noordzeeplatvis, schol, wordt voor rond de 1,50 bijna weggegeven.

Door Hedzer Faber - 24-2-2017, 19:00 (Update 24-2-2017, 19:00)

Ook als de tussenhandel en de visboer om de hoek er nog aan hebben verdiend, blijft de schol vis voor een prikkie. Terwijl deze vis behalve goedkoop en lekker ook nog eens gezond is - want mager en vol vitaminen.

Toch gaan veel mensen voor het gemak van de uit Zuid-Amerika geïmporteerde pangasiusfilet waar we van denken dat het goedkoop is - kiloprijs in de supermarkt: grofweg 11 euro.

Waarom toch? Kies voor lekker, goedkoop gezond en steun onze lokale vissers met een kakelvers, om de hoek gevangen scholletje in de pan.

De stelling luidt: eet meer schol.

