Voor het eerst openbaar tuinfeest in de kerktuin

DEN HELDER - Voor het eerst in de recente geschiedenis wordt de grote tuin van de Petrus en Pauluskerk geopend voor het publiek. In augustus wordt er een openbaar tuinfeest gegeven.

Door Arie Booy a.booy@hollandmediacombinatie.nl - 24-2-2017, 14:59 (Update 24-2-2017, 15:00)

De PP-kerk aan de Kerkgracht is één van de Helderse monumenten die iedereen kent, maar dat er naast de kerk een hele grote tuin ligt weten veel minder mensen. De oase in de binnenstad wordt namelijk van nieuwsgierige blikken afgeschermd door een hoge stenen muur.

In augustus kan een ieder die dat wil een kijkje achter de schermen nemen. Stichting Afgestoft bereidt samen met de ’Vrienden van de Petrus en Pauluskerk’ een feestelijke zomerbijeenkomst voor. Cees Rondèl kwam met het idee. Medebestuurslid Francis de Boer pikt samen met hem de bal van de organisatie op. Zij zat begin dit jaar ook al achter de succesvolle V&D-tentoonstelling aan de Spoorstraat.

Cultureel

De Boer: „Het wordt een tuinfeest met eten, drinken en een culturele invulling. Allereerst is er een architectuurtentoonstelling met grote afbeeldingen van panden die door Roelof Kastelijn gebouwd zijn.

Den Helder had en heeft veel panden van deze architect die onder meer de Marineclub ontwierp.” Het is 75 jaar geleden dat de bouwmeester overleed.

Terwijl op de achtergrond gezellige muziek klinkt, zullen in de tuin kunstschilders een aantal bezoekers gaan portretteren. Gedacht wordt aan een kleine markt met curiosa. Ook de inwendige mens wordt niet vergeten door stalletjes met etenswaren, verse saté en lekker drinken.

De architectuurtentoonstelling wordt geopend door Berber Honing. Het idee voor het tuinfeest is geboren tijdens het afscheid van de schouwburg aan het Bernhardplein, waar een tuinfeest deel van uitmaakte.

Voor de stichting Vrienden van Petrus en Pauluskerk is het feest in de kerktuin een kans om meer mensen in behoud van tuin en kerk te interesseren en lid te worden van de Vriendenclub. Er wordt een entreeprijs geheven, maar in ruil daar voor krijgt de bezoeker consumptiebonnen.

Kastelijn

De architect Roelof Kastelijn speelde een belangrijke rol in Den Helder in de eerste helft van de vorige eeuw. Naast bouwmeester van een groot aantal gebouwen zoals scholen, villa’s en openbare gelegenheden, verrichtte hij vrijwilligerswerk in het algemeen belang. Zo was Kastelijn bestuurder bij de Ambachtsschool en de Nutsspaarbank. Daarnaast was hij actief voor de Vereniging van Facultatieve Lijkverbranding. Vanwege de oorlog verhuisde hij naar het midden van het land. Toen hij daar overleed is hij gecremeerd. Op de Helderse begraafplaats staat een gedenksteen.