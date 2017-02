Marineman als hoogste militair

DEN HELDER -

Na lange tijd treedt er weer een marineman als hoogste militair aan. Viceadmiraal Rob Bauer wordt dit jaar Commandant der Strijdkrachten. Bauer lost dan generaal Tom Middendorp af. Momenteel is Bauer diens plaatsvervanger. De marineofficier wordt bevorderd tot luitenant-admiraal.

Bauer is geboren in 1962 te Amsterdam en begon in 1981 zijn opleiding tot officier aan het KIM in Den Helder. In 2005 werd hij commandant van het fregat De Ruyter. In 2011 nam hij afscheid van de varende marine als commandant van de Johan de Witt. Daarna kreeg hij een staffunctie bij het ministerie van Defensie en werd bevorderd tot vlagofficier. Anderhalf jaar geleden werd Bauer vice-admiraal en plaatsvervangend CdS.