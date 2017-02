Gevangenisstraf na belaging van ex met boksbeugel in Den Helder

DEN HELDER - De dertigjarige Juan B. uit Den Helder is door de rechtbank in Alkmaar wegens bedreiging, mishandeling, belediging en belaging van zijn ex veroordeeld tot een gevangenisstraf van 42 weken waarvan 12 weken voorwaardelijk.

Door Ron Ranzijn - 24-2-2017, 13:28 (Update 24-2-2017, 13:28)

Ook een voorwaardelijke celstraf van drie weken wordt ten uitvoer gelegd. De man moet zich aan een contact- en straatverbod met de vrouw houden en een gedragstraining volgen. Aan de aangeefster moet hij 1500 euro smartengeld en 222 euro materiële schade vergoeden.

Gps-tracker

De man hield zich vorig...