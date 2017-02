Bouwvergunning boswachtershuis Den Helder is zoek

Foto HOLLAND MEDIA COMBINATIE/Carina Gutker Het boswachtershuis aan de Jan Verfailleweg in Den Helder.

DEN HELDER - Eigenaar Joost Zuurbier zegt weken geleden een bouwvergunning te hebben aangevraagd voor het boswachtershuis aan de Jan Verfailleweg, maar bij de gemeente is niets bekend.

Door Carina Gutker - 24-2-2017, 11:25 (Update 24-2-2017, 11:25)

,,Ik heb het bij iedereen nagevraagd, maar er is bij ons geen aanvraag voor een omgevingsvergunning bekend’’, zegt gemeentewoordvoerster Joyce in ’t Veld. ,,De ambtenaar keek daarom vreemd op toen hij in de krant las dat er wel een zou zijn aangevraagd.’’ Zuurbier is zich desgevraagd van geen kwaad bewust. ,,Dat is gek. Ik heb de vergunning digitaal aangevraagd via het Omgevingsloket. Van daar zou het doorgestuurd moeten worden naar de gemeente. Dit heb ik bij eerdere verbouwingen ook gedaan en het is altijd goed gegaan.’’ In ’t Veld denkt dat er iets fout is gegaan. ,,Aanvragen via het Omgevingsloket komen direct binnen en worden meteen in behandeling genomen. Wat zou kunnen is dat zijn aanvraag nog in concept staat. Mogelijk heeft hij nog niet op verzenden geklikt.’’