Even bij Den Helder spieken naar de storm

Foto George Stoekenbroek De veerboot naar Texel kan wel tegen een golfje.

DEN HELDER - ,,Wauw, moet je die golven zien. Net was daar nog een strandje en nu zie je er bijna niets meer van.’’ De 12-jarige Quinten van Velsen is donderdag aan het begin van de middag met zijn zusje Sterre (6) naar de dijk bij horecagelegenheid Lands End gegaan. Ze raken niet uitgepraat over de storm.

Door Carina Gutker - 23-2-2017, 22:49 (Update 23-2-2017, 23:13)

De 59-jarige Henny Westerbeek uit Den Helder heeft zich bij het tweetal gevoegd. ,,Als er harde wind is, kijken mijn man en ik meestal wel...