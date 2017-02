Kijkje in de keuken van opsporing

DEN HELDER - ,,Waar gaan we de prioriteiten in Noord-Holland en Den Helder leggen? Daarvoor zijn dit soort bijeenkomsten altijd goed. Zo hoor je de denkwijzen van anderen en leer je elkaar te begrijpen’’, stelt de Helderse burgemeester Koen Schuiling.

Door Bo-Anne van Egmond b.van.egmond@hollandmediacombinatie.nl - 23-2-2017, 21:20 (Update 23-2-2017, 21:20)

De burgemeester verwijst naar het congres CSI:NL dat is gehouden op de Politieacademie in Apeldoorn. Voor het symposium waren vierhonderd zogeheten ’stakeholders’ van de politie uitgenodigd, zoals journalisten, politici en advocaten. Zij kregen tijdens de dag een bijzonder kijkje in de keuken...