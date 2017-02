Verkiezingsposters PVV en VNL verscheurd in Den Helder

Foto George Stoekenbroek Op het bord op de Kruising Schootenweg-Ravelijnweg werden de portretten van Jan Roos en Geert Wilders vernield.

DEN HELDER - Nog voor wind en regen de verkiezingsborden geselden, zijn er op verschillende plekken in Den Helder verkiezingsposters vernield of geheel verdwenen.

Door Hedzer Faber - 23-2-2017, 19:30 (Update 23-2-2017, 19:30)

VNL-lijsttrekker Jan Roos: ’Ik laat me niet wegjagen’

De dader of daders lijken het speciaal voorzien te hebben gehad op de portretten van Geert Wilders (PVV) en Jan Roos (VNL). In het bijzonder zuur voor Roos, die de posters in Den Helder eigenhandig ophing. ,,Heel erg vervelend. En vooral heel zielig en flauw’’, zegt de VNL-lijsttrekker.

Eng

,,Het gebeurt wel eens vaker, ook in mijn geboorteplaats (Alkmaar, red). Posters worden kapotgescheurd of bestickerd door linkse mensen die VNL eng vinden of extreem-rechts. Wat we niet zijn, maar op de een of andere manier maak ik veel emoties los. Positief en negatief.’’

Dat Roos - woonachtig in Bergen - hier aan het plakken sloeg, is omdat hij zijn campagnestaf wil laten zien zelf ’de handen uit de mouwen te steken’ en niet in de laatste plaats omdat Den Helder electoraal belangrijk voor hem is in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart. VNL wil van alle partijen het hoogste bedrag (jaarlijks 5 miljard extra) voor defensie uittrekken, bovendien heeft Den Helder een groot rechts kiezerspotentieel.

Bij de provincialestatenverkiezingen in 2015 haalde de PVV hier de meeste zetels, nipt voor de VVD. Roos: ,,Daarom is het extra schadelijk als hier zoiets gebeurt. Ik heb het druk, maar zodra ik een gaatje heb kom ik terug om nieuwe posters op te hangen. Ik laat me niet wegjagen.’’