Stadsbrouwerij Den Helder komt nog niet verder dan Suezkanaal

DEN HELDER - De Helderse Jongens hadden eigenlijk gehoopt dat-ie er al zou zijn: de brouwinstallatie voor hun Stadsbrouwerij in Fort Westoever.

Door Hedzer Faber - 23-2-2017, 13:02 (Update 23-2-2017, 13:02)

De in China gefabriceerde installatie is al lang en breed onderweg, maar het schip ligt al geruime tijd ’in de file’ in het Suezkanaal.

Mitchell Gerrits van de ’Jongens’: ,,Als het schip Egypte eenmaal voorbij is, kan het hard gaan. Misschien zelfs deze maand nog, anders begin maart.’’

De brouwketels en andere apparatuur worden in Rotterdam aan wal gebracht en komen dan in delen per vrachtwagen naar Den Helder.