’t Wijkhuis Nieuw Den Helder wil meer reuring

Foto HMC/Carina Gutker Lianda Roelofs en voorzitter David Cools van ’t Wijkhuis in Nieuw Den Helder.

DEN HELDER - Voorzitter David Cools wil meer activiteiten opzetten in ’t Wijkhuis in Nieuw Den Helder. Een daarvan staat al vast: een inburgeringstraject voor vluchtelingen met een verblijfsvergunning.

Door Carina Gutker - 22-2-2017, 20:22 (Update 22-2-2017, 20:22)

Het project is een initiatief van ’t Wijkhuis, het Centraal Orgaan Asielzoekers en Schakel aan Zee. ,,We willen hen de taal leren, maar ook vertellen hoe de samenleving in elkaar steekt’’, zegt de 43-jarige Cools. ,,Zodat ze zichzelf goed kunnen redden.’’ Hij is voorstander van een druk buurtcentrum. ,,De meeste bezoekers komen hier alleen als ze een afspraak hebben, bijvoorbeeld bij het consultatiebureau. Maar ’t Wijkhuis staat er voor de wijk en het moet meer van de bewoners zelf zijn. Het moet een plek zijn waar je graag komt.’’

Het voorstel van Lianda Roelofs om thema-ochtenden te organiseren, zoals over de verkiezingen, sluit volgens Cools naadloos aan bij zijn plannen. Van ex-gedetineerden tot vluchtelingen en mensen in de bijstand: iedereen mag gratis aansluiten bij de bijeenkomsten. ,,Het zijn vaak mensen die tussen wal en schip vallen’’, zegt Roelofs (33). ,,Ze zitten in een sociaal isolement, vinden zichzelf een nietsnut en komen nooit verder dan de huisarts en de winkel.’’

Dat de inspanningen van Roelofs nut hebben, bleek toen ze de gebruikers van de Carport, de voormalige hangplek in Nieuw Den Helder, in ’t Wijkhuis wist te krijgen. Roelofs: ,,Het was voor hen een drempel om naar binnen te stappen, maar nu zijn ze blij met deze plek. En alles gaat goed.’’