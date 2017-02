Inspectie kuip van sluis

DEN HELDER - Wethouder Lolke Kuipers inspecteerde woensdag de blootgelegde bak van de sluis/waterkering in het Boerenverdriet.

Door Arie Booy - 22-2-2017, 16:50 (Update 22-2-2017, 16:50)

,,Fantastisch om te zien hoe het metselwerk eruitziet”, zei Kuipers tegen Willemsoord-directeur Hans Broekmeulen. ,,Dat is ambachtelijk vakwerk uit de negentiende eeuw.”

De inspectie markeert het naderende einde van de eerste fase van de renovatie in het Boerenverdriet. Broekmeulen: ,,We hebben veel vertraging opgelopen door de verplichte speurtocht naar explosieven, maar nu komt de vaart er weer in. Ik hoop dat deze waterweg in juli 2018 weer in gebruik kan worden genomen.”

Voor het zover is moet er nog heel wat gebeuren. Nu is de bodem van de kuip zo’n acht meter diep. Dat wordt teruggebracht naar vierenhalve meter, voldoende voor de scheepvaart die momenteel van het bassin gebruik maakt. Broekmeulen: ,,Ook moeten we een besluit nemen over wat er gebeurt met de oude sluisdeuren die nu op de kant liggen. Voor Sail moeten ze weg zijn.”