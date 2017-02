Vluchtende scooterrijder uit Hoorn onder de prut in ’t Zand

’T ZAND - Een 18-jarige scooterrijder uit Hoorn is dinsdagavond opgepakt in ’t Zand. De man was op de vlucht geslagen voor agenten die hem aan de kant wilden zetten omdat hij zonder verlichting en kenteken reed. Ook zijn 13-jarige bijrijder uit Den Helder werd opgepakt.

De twee werden rond 22.15 uur gespot op hun scooter in de omgeving van 't Zand op de Anna Paulownaweg. Ze negeerden meerdere stoptekens van de politie en er ontstond een achtervolging. Al snel kon de scooter aan de kant worden gezet, de tiener uit Den Helder kon direct worden aangehouden. De bestuurder uit Hoorn besloot echter via een sloot een veld in te vluchten en wist even uit beeld te raken.

Korte tijd later wees een getuige de agenten echter in de richting van de scooterrijder. Hij zat op een fiets met een nat pak onder de prut en was de weg kwijt. Hij werd ingerekend en voor onderzoek meegenomen naar het politiebureau.

De politie onderzoekt ook de herkomst van de scooter en hoe de jongen aan de fiets kwam.