Oproep politie Den Helder: kijk in je kliko voor gestolen spullen

Foto: ANP

DEN HELDER - De recherche in Den Helder vraagt bewoners van De Schooten om hun grijze afvalbakken te controleren op gestolen goederen.

Door Hedzer Faber - 22-2-2017, 10:58 (Update 22-2-2017, 11:17)

De politie zoekt spullen die door een verdachte in een van deze bakken is gedumpt. De goederen zijn belangrijke papieren, usbsticks en andere waar. De betreffende grijze bak stond naast een hek, meldt een wijkagent.

Wie de spullen vindt wordt verzocht de politie te bellen via 0900-8844 en vragen naar de afdeling BTR Den Helder.



Het is belangrijk om de spullen niet aan te raken in verband het het sporenonderzoek.