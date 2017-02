Onderzoek naar dood Eddie Overmulder uit Den Helder wacht op doorbraak

Archieffoto Eddie Overmulder.

DEN HELDER - Vijf maanden na de gewelddadige dood van Eddie Overmulder uit De Schooten, wacht het strafrechtelijk onderzoek nog op een doorbraak.

Door Hedzer Faber - 22-2-2017, 7:00 (Update 22-2-2017, 7:00)

De politie hoopt dan ook dat getuigen of anderen met informatie over deze zaak zich alsnog willen melden.

Woordvoerster Petrie Koenen: ,,Het onderzoek is in volle gang. Wat we voor een doorbraak nodig hebben, is simpelweg meer informatie.’’

Elk mogelijk aanknopingspunt is welkom. Het onderzoek wordt gedaan door het Team Grootschalige Opsporing van de politie, dat gebruikelijk in actie komt bij ernstige geweldsmisdrijven als dit. Dat gaf eerder aan bijvoorbeeld te willen weten hoe het kan dat de bal van zijn hond Dushi tientallen meters verderop werd gevonden, terwijl hij die bal altijd meenam.

Eerdere oproepen in onder meer Opsporing verzocht leverden meerdere tips op, maar de ’gouden tip’ zat daar niet tussen.

Overmulder overleed vrijdagavond 16 september vorig jaar, niet ver van het huis van zijn moeder in De Schooten. De 41-jarige Overmulder liet zijn Mechelse herder Dushi uit, rond negen uur. Ruim anderhalf uur later werd het stoffelijk overschot aangetroffen in de berm aan de C.G. Geusstraat, half in het water ter hoogte van de scouting. Dushi wachtte bij zijn lichaam.

Een 44-jarige Helderse werd aangehouden en later vrijgelaten. Zij is nog steeds formeel verdacht van betrokkenheid bij de dood van de Nieuwedieper. Of zij zal worden vervolgd, en zo ja waarvan, is nog onzeker.

Wie informatie heeft, kan die kwijt bij de recherche via 0900-8844 of anoniem: 0800 7000.