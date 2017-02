Bouw Kamerheer op Kanonnenpleintje begint in juni

Foto Ilonka Jans/Zeestad BV Ferdinand Vreugdenhil (Zeestad, links), wethouder Lolke Kuipers en Robbert Waltmann (Woningstichting, rechts) bij de bekrachtiging van de afspraken.

DEN HELDER - In juni gaat de eerste paal voor bouwplan Kamerheer op het Kanonnenpleintje de grond in.

Door Delano Weltevreden - 21-2-2017, 18:12 (Update 21-2-2017, 18:12)

Dinsdagmiddag hebben de directeuren Robbert Waltmann (Woningstichting) en Ferdinand Vreugdenhil (ontwikkelbedrijf Zeestad) hun handtekeningen gezet onder de afspraken voor het project.

Zeestad was onder meer betrokken bij het selecteren van architect Jeroen Geurst van Geurst & Schulze. Vanaf half maart maakt Zeestad het terrein bouwrijp. Na de bouw zorgt het ontwikkelbedrijf ervoor dat de buitenruimte past bij de rest van de omgeving.

Directeur Waltmann van Woningstichting is blij dat het voor de buitenwacht zichtbare werk nu echt kan beginnen. ,,We zijn hier al een flinke tijd mee bezig. Het ontwerp is diverse keren aangepast. Uiteindelijk komt er een prachtig gebouw te staan met een fantastische uitstraling. We zien dit als sluitstuk van dit deel van de Beatrixstraat.’’

De Kamerheer bestaat uit zeventien huurappartementen, inclusief twee penthouses. Op de begane grond is er ruimte voor een restaurant met plek voor honderd stoelen. Het gebouw is voor de bouwvak van 2018 af.