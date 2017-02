De Verse Viskoerier fietst als eerste op de Jutter rond

Foto Marc Moussault Bert de Groot maakt in de werkplaats van Zeestadstaal in Schagen het eerste rondje op zijn Jutter. Rechts de Marinier.

DEN HELDER - De eerste die op de Jutter rondrijdt, een stoere fiets, speciaal ontworpen voor Nieuwediepers? Dat moet een echte ambassadeur van de stad zijn, vindt het Helderse gemeentebestuur.

Door Marten Visser - 21-2-2017, 17:23 (Update 21-2-2017, 17:23)

,,Dan komt er maar één persoon in aanmerking’’, zegt wethouder Pieter Kos dinsdagmiddag bij de lancering van het nieuwe rijwiel. En dat is Bert de Groot. Wijd en zijd bekend in heel Den Helder.

Als Verse Viskoerier, maar ook als de man met de meeste vrienden op Facebook. Kos: ,,Hij fietst veel door de stad, meldt altijd positieve dingen over Den Helder.’’ En dus krijgt De Groot van de gemeente en van bedenker Raymond Groen de eerste Jutter. Een fiets met voorop een rek in rood-geel, de kleuren van Den Helder. Met afbeelding van het standbeeld De Jutter.

De Marinier

Groen hoopt dat er binnenkort nog veel meer Jutters in de stad rondrijden. Met zijn bedrijf Zeestadstaal maakt hij ’themafietsen’. Naast de Jutter is er bij voorbeeld ook de Sail 2017-fiets. En de Marinier, met voorop het ’Qua Patet Orbis’, de lijfspreuk van het korps.

,,Ik verwacht dat er markt is voor dit soort fietsen. Je kunt denken aan fietsen voor BHV’ers, maar ik heb ook contact met Shell in Pernis en Microsoft langs de A7. Plekken waar het personeel veel fietst. Ik kan ook kleine series maken, desnoods één exemplaar.’’

Zeestadstaal maakt nog diverse andere producten. En probeert voor de gemeente jongeren en andere mensen die moeilijk aan het werk komen te ’reïntegreren’. Met succes: er zijn al negen mensen doorgestroomd naar een ’echte’baan. Groen: ,,We geven ze een training van zestien weken. In principe met baangarantie.’’ En Bert de Groot? Die maakt alvast een rondje op zijn Jutter. Prima fietsje, stelt hij vast.

Zeestadstaal is een Helders bedrijf, het zit aan de Zeilmakersweg. Maar die Jutter en andere themafietsen, die gaat Groen vooral via internet aan de man brengen. Via Facebook, LinkedIn wellicht. Met een brede lach: ,,Wat Facebook betreft hoop ik natuurlijk dat Bert de Groot ons een handje wil helpen.’’ En wat gaat zo’n Jutter dan kosten? ,,359 euro.’’