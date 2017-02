’Bruna wilde alleen beschuit in Huisduiner Kerkje’

Bruna wilde alleen een beschuitje en een kopje thee.

HUISDUINEN - ,,En, hoe heet het kind’’, vroeg Dick Bruna aan Anneke Dol toen ze tijdens de signeersessie in het Huisduiner Kerkje het nieuwste Bruna-boekje ’Het haar van de pop was rood’ onder zijn neus schoof. ,,Het is niet voor een kind, het is voor mijn man!’’, riep de Huisduinse uit. En de kinderboekenschrijver vond het helemaal ’te gek’, blikt Dol terug. ,,Hij vond het schitterend.’’

Door Bo-Anne van Egmond b.van.egmond@hollandmediacombinatie.nl - 21-2-2017, 18:03 (Update 21-2-2017, 18:03)

Het boekje werd vrijdag door de familie Dol meteen op tafel gelegd, nadat het echtpaar te...