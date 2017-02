OM legt zich neer bij straf Helderse wapenverzamelaar Richard S.

DEN HELDER - Het Openbaar Ministerie (OM) ziet af van hoger beroep in de zaak van wapenverzamelaar Richard S. (56) uit Den Helder.

Door Hedzer Faber - 21-2-2017, 20:32 (Update 21-2-2017, 20:32)

De rechtbank in Alkmaar legde hem precies de vier maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf op die hij al in voorarrest uitzat, terwijl het OM een vol jaar cel extra had geëist.

Maar de voorwaardelijke straf werd juist langer (een jaar, tegen acht maanden geëist), en zijn verplichte behandeling start meteen. ,,Dat moet de prioriteit krijgen’’, aldus OM-woordvoerster Ilse de Heer.

Hij kreeg ook 240 uur werkstraf. S. werd in 2013 en 2016 betrapt met enorme hoeveelheden wapens en munitie, die hij verstopte in zijn huis.