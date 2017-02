Zeehondenvriend Bert de Groot schiet zeehondje te hulp bij zeedijk Den Helder [video]

DEN HELDER - Als ergens een zeehond aanspoelt, wordt in Den Helder niet alleen de dierenambulance gebeld.

Door Hedzer Faber - 21-2-2017, 13:40 (Update 21-2-2017, 14:17)

’Verseviskoerier’ Bert de Groot - de grote vriend van Nieuwedieps bekendste zadelrob Bertus - was aan het werk op de visafslag toen hij een berichtje kreeg. ,,Mensen denken bij zoiets meteen; ’zou het Bertus zijn?’. En dan komen ze bij mij in de lucht. Tja, dan moet ik toch even gaan kijken.’’

Wat hij aantrof onderaan de dijk ter hoogte van de Weststraat was echter een jong beestje. ,,Helemaal uitgeput. De dierenambulance was er ook al, maar een van de medewerkers had last van zijn been en vroeg of ik even kon helpen. Het was hartstikke glibberig op de basaltblokken. Maar goed, tuurlijk help ik. Wanneer krijg je zo’n kans nou?’’

Het dier werd op aanwijzen van de ambulancier in dekens gewikkeld en afgevoerd in een mand.

De Groot: ,,Heel bijzonder om dit eens mee te maken. Echt een hele ervaring. Ik ben blij dat ik kon helpen en hoop dat-ie er weer bovenop komt.’’

De actie werd gefilmd en gepubliceerd op de facebookpagina Tussen Eb en Vloed.